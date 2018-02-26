В Казахстане мальчик из России погиб после визита к стоматологу

Двухлетний россиянин скончался в одной из стоматологических клиник Караганды. Родители винят в смерти сына врачей, которые не сделали пробу на аллергическую реакцию, прежде чем ввести анестетик маленькому пациенту.

По данным местного портала ekaraganda.kz, трагедия произошла 22 февраля. Малыша привезли к стоматологу, чтобы вылечить кариес восьми зубов. После того как медики ввели внутривенную анестезию, у ребенка остановилось сердце.

Мальчику вкололи адреналин и вызвали скорую помощь. «Сердце запустили, и повезли его в больницу, в реанимацию. На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер», – рассказала изданию подруга семьи.

В настоящее время тело ребенка отправили в Омскую область, откуда его родители приехали в Казахстан на службу по контракту. Кроме того, семья обратилась к правоохранителям.

Караганда, Служба информации РИА «Новый День»

Караганда. Другие новости 26.02.18

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