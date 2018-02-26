До выборов президента осталось 19 дней: глава села в Хакасии попросил Бога спасти жителей от паводка

Глава хакасского села Бея обратился с просьбой к Богу помочь не допустить половодье, так как надежды на власти региона в решении этой проблемы не осталось.

Об этом глава сельсовета Иннокентий Стряпков написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Праздник, а у нас речное развлечение! Заткнуло мост. Вода прибывает. Позвонил всем, даже министру. Ждем чего-нибудь. В организации, обслуживающей региональный участок дороги, дали понять, что им все равно. Я в шоке. Господи, помоги! Только на него надежда!!!" – сообщил чиновник.

Население села Бея, административного центра Бейского района Хакасии, составляет 5,2 тыс. человек.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 26.02.18

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