В Пермском крае на пожаре погибли шесть человек. Еще четверо госпитализированы

В Пермском крае в городе Чусовой по факту гибели на пожаре шести человек, трое из которых дети, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пожар случился в ночь на 27 февраля в общежитии, расположенном по улице 50 лет ВЛКСМ.

В результате погибли женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Еще четыре человека, в том числе один ребенок были госпитализированы. По данным территориального центра медицины катастроф, пострадавшие направлены в Пермь для оказания медпомощи. По факту гибели людей на пожаре следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

К моменту прибытия первых пожарных подразделений из-за конструктивной особенности здания (здание коридорного типа) на 3, 4 и 5-ом этажах было сильное задымление, что затруднило эвакуацию людей и тушение пожара, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего пожарные спасли 37 человек, в том числе 13 детей. Площадь пожара составила 38 квадратных метров.

В администрации Чусовского района состоялось заседание КЧС и ОПБ, в ходе которого принято решение разместить погорельцев в гостинице «Чусовской». С пострадавшими работают психологи. На базе средней общеобразовательной школы №7 развернут пункт временного размещения. На данный момент в пункте временного размещения находится 51 человек, из них 10 детей. Всем им предоставлено горячее питание.

На месте происшествия работает группа опытных и квалифицированных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи следственного отдела по Чусовому. При осмотре тел на месте ЧП, которое проводили следователь и судмедэксперт, видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

Специалисты проводят осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят установить причины смерти людей и произошедшего пожара. Руководитель следственного управления взял расследование уголовного дела под личный контроль.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 27.02.18

Правительство Свердловской области просит в долг 12,5 млрд рублей. / После снегопада Екатеринбург встал в пробках (ФОТО). / Кто вернул Крым, кого послали в лес и кто обманул надежды дольщиков: атмосфера на дебатах накаляется. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»