В Бурятии 150 семей из аварийных общежитий грозятся перекрыть Транссиб

Жильцы трех аварийных общежитий в поселке Селенгинск в Бурятии собираются перекрыть Транссибирскую магистраль, если их переселят в ближайшее время. Общежития были признаны аварийными еще 5 лет назад, но до сих пор власти не предоставили людям другое жилье, ссылаясь на отсутствие на это денег в бюджете. Ситуация не изменилась даже после того, как жители выиграли суд против местной администрации, сообщает «Общественное телевидение».

Под расселение попали три муниципальных общежития, возведенные 60 лет назад. Строили их как временное жилье для работников градообразующего предприятия – Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. В конце 2012 года жители добились, чтобы поселковая администрация признала все три здания аварийными. Но в федеральную программу по переселению общежития не попали, а региональные власти заявили, что денег на строительство новых домов нет.

«Нет в бюджете республики таких денежных потоков, чтобы можно было в районных поселениях ее реализовать, -сказал глава администрации Селенгинска Константин Прошкин. – Для этого нужны финансовые потоки из федерального бюджета».

В течение пяти лет жильцы безуспешно пытались добиться. В этом им не помогло и судебное решение, вынесенное по иску прокуратуры против администрации поселка. Судья обязал чиновников переселить людей из общежитий хотя бы в маневренный фонд. Но власти поспешили заявить, что сделать этого не смогут из-за его отсутствия. «Его никто (маневременный фонд – прим. ред.) не создавал: и не под что, и не из чего его создавать. И это проблема любого моногорода», – отметил Прошкин.

При этом на текущий ремонт общежитий, в которых рушатся стены и текут трубы, у поселка тоже нет денег, а капремонт в аварийных зданиях делать запрещено. Доведенные до отчаяния жильцы продолжают требовать от властей, чтобы выполнили судебное решение и переселили их. Дошло до того, что 150 семей из аварийных общежитий предупредили чиновников, что если им не предоставят другое жилье в ближайшее время, то они перекроют Транссибирскую железную дорогу.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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