В Сибири трехлетний мальчик ушел ночью из дома и замерз насмерть

Красноярские следователи разбираются в гибели трехлетнего мальчика. Тело замершего ребенка обнаружили на веранде соседского дома.

Трагедия произошла накануне в деревне Яга Ужурского района Красноярского края. По данным СКР, 26-летняя мать хватилась ребенка около 5 часов утра. Вместе с сожителем и соседом они стали искать ребенка на улице. Следы малыша привели к одному из соседских домов. Пропавший малыш был найден мертвым на веранде дома.

В ведомстве предполагают, что мальчик проснулся ночью, вышел на улицу, где некоторое время ходил по снегу без одежды и обуви, пока не зашел через открытую калитку в соседний двор.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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