В Чебоксарах против директрисы взяточницы возбудили 15 уголовных дел

Экс-директор гимназии №4 в Чебоксарах стала фигуранткой 15 уголовных дел. Женщина брала взятки с родителей за прием их детей в образовательное учреждение.

«По версии следствия, в весной-летом 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая в своем служебном кабинете получила незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 180 тысяч рублей от семи местных жителей за прием их детей на обучение в гимназию №4. При этом размеры взяток варьировались от 3 тысяч до 60 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба СКР по региону.

Кроме того, женщина получила взятку еще от одного горожанина, тот оплатил часть мебели, заказанной директором для личных нужд.

Ранее в отношении подозреваемой было возбуждено семь дел о взяточничестве. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Женщина находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Чебоксары, Службы информации РИА «Новый День»

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