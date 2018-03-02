Красноярский депутат ушел с поста главврача после нападения ушастых существ

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Жулев уволился с должности главного врача Игарской городской больницы. Ранее в Сети появилось видео, на котором Жулев рассказывал о том, что к нему приходили маленькие ушастые существа и заманивали его в секту.

Ролик, в котором депутат в красках рассказывает о визите незнакомцев, появился на YouTube в конце января. Предположительно, на видео Жулев беседует с полицейским. «Небольшие такие, ушастенькие, похожи на собак. Рост полтора метра. Лицо овальное, как русское, но внутри похоже на тувинское», – описывает Жулев странных существ. По его словам, визитеры собирались сделать его «адъютантом регионального смотрителя».

Затем депутат рассказал, что существа напали на него дважды. Мужчине удалось отбиться, тогда маленькие сектанты исчезли. Жулев предположил, что они могут принадлежать к народностям, населяющим регион, а потому могли скрыться до приезда полиции на снегоходах.

Сегодня стало известно, что Дмитрий Жулев ушел с поста главврача Игарской горбольницы, передает ТВК. «Он в отпуске с 1 февраля по 1 марта с последующим увольнением по собственному желанию», – сообщили изданию в региональном Министерстве здравоохранения. В ведомстве уточнили, что не связывают уход с Жулева с публикацией ролика.

Тем временем, пользователи в комментариях под видео сообщили, что это не первый раз, когда Жулев был замечен в «странном состоянии». Они также утверждают, что у депутата якобы есть родственники в краевом Минздраве, которые игнорируют жалобы, поступающие на главврача от граждан.

Позже житель Игарки заявил ТВК по телефону, что депутат якобы подал жалобу на сотрудников полиции за публикацию ролика. Жулев, по словам звонившего, назвал происходящее на видео «проверкой работоспособности оперативных органов».

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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