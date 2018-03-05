Главу избиркома в Красноярском крае нашли мертвым с огнестрельным ранением головы

Председатель территориальной избирательной комиссии в Ермаковском районе Красноярского края найден мертвым.

Тело чиновника с огнестрельным ранением головы обнаружили на территории одного из частных домовладений в селе Ермаковское. В руках у погибшего находилось ружье, сообщает tvk6.ru.

В причинах произошедшего разбираются следователи. Рассматриваются разные версии, в том числе самоубийство. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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