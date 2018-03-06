В Ульяновске снегоуборщик сбил девятилетнюю девочку

В Ульяновске тракторист задавил школьницу во дворе жилого дома. Ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным правоохранителей, ДТП произошло вчера днем в Засвияжском районе города. Трактор «Беларус» двигался задним ходом и наехал на девятилетнюю девочку.

Отмечается, что водитель, который имеет водительский стаж 36 лет, в момент аварии был трезвым.

Как сообщают местные СМИ, у ребенка перелом ног, девочку госпитализировали.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 06.03.18

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