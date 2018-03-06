В Башкирии автоледи изрубила машину топором на глазах гаишников

В Башкирии остановленная сотрудниками ГИБДД пьяная автоледи за рулем Daewoo Matiz отказалась выходить из машины и принялась рубить салон топором. Об этом сообщается в паблике «Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Стерлитамаке на улице Ибрагимова. Гаишники остановили иномарку, но водитель отказалась выходить из авто. После приезда эвакуатора женщина достала топор и стала крушить салон машины. Разбушевавшаяся автоледи разбила стекла и приборную панель. При этом хулиганка не обращала внимание на плач ребенка, находившегося на заднем сиденье. После уговоров со стороны сотрудника ГИББД женщина все же вышла из машины и села в патрульный автомобиль.

Стерлитамак, служба информации РИА «Новый День»

Стерлитамак. Другие новости 06.03.18

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