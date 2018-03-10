СКР заинтересовался школьницами, пинавшими по голове сверстницу

Сотрудники Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовали доследственную проверку по сообщению, опубликованному в соцсетях. Речь идет о избиении несовершеннолетней группой подростков.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП случилось в Барнауле. Из сообщения в социальных сетях следует, что группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку. Происходящее подростки записывали на видео, а потом выложили в Сеть.

По данным altapress.ru, две девушки избивают ногами по лицу лежащую сверстницу, затем поднимают голову школьницы и с силой ударяют об асфальт. Кроме того говорится, что леди были нетрезвы. Драка произошла в ночь на 10 марта, а участницы инцидента – учащиеся школы № 114.

«В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 10.03.18

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