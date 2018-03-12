Задушила и выбросила на помойку: мать, убившая 9-месячного сына, попала под арест

В Волгоградской области суд санкционировал арест 26-местной жительницы, обвиняемой в убийстве девятимесячного сына. Сейчас правоохранители пытаются найти тело ребенка.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, 1 марта жительница города Фролово вместе с младенцем уехала в Волгоград, где арендовала на несколько суток квартиру, расположенную по улице Ткачева, 12. Третьего марта женщина задушила сына, завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорный контейнер. После убийства сына мать отправилась в город Волжский к своей подруге, которая накануне родила шестого ребенка, и подарила ей детскую коляску, а также вещи своего умерщвленного ребенка.

Во время допроса женщина рассказала, что, не желая иметь второго ребенка, а также из-за упреков родителей в том, что она не имеет постоянной работы, решила избавиться от младенца.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

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