В Бурятии трехлетний малыш умер от ожогов кипятком

В поселке Наушки Кяхтинского района Бурятии трехлетний мальчик скончался от ожогов. Мать ребенка утверждает, что он упал в кастрюлю с кипятком, женщина пыталась лечить сына самостоятельно, но безуспешно.

По данным республиканского главка СКР, инцидент произошел 10 марта. 33-летняя мать вскипятила воду в большой кастрюле, так как в доме нет горячего водоснабжения. Женщина поставила кастрюлю в ванну и отошла за полотенцем. В этот момент мальчик прыгнул в кипяток.

Мать решила не обращаться к медикам, смазала ожоги гусиным жиром и дала ребенку жаропонижающее лекарство. К утру мальчик скончался.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение», – сообщает пресс-служба СКР.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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