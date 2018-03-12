Пытали шокером и били по голове: полицейские попали под уголовное дело за выбивание показаний у подростка

В Ростовской области арестовали двух сотрудников полиции по подозрению в издевательствах над 16-летним подростком с целью выбивания признательных показаний в совершении преступления. В отношении замначальника и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела МВД по Сальскому району возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Согласно материалам следствия, в феврале этого года правоохранители в ходе проверки сообщения о преступлении доставили в отдел полиции 16-летнего жителя Сальского района. Подросток отказался признаться в совершении преступления, тогда правоохранители стали выбивать из него признательные показания шокером, причинив множественные телесные повреждения, а также несколько раз ударили его по голове.

Извергов в погонах задержали. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

В областном полицейском главке сообщили, что попавшие под уголовное дело сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. В настоящее время проводится служебная проверка. Если вина правоохранителей будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их непосредственное руководство будет привлечено к уголовной ответственности, пообещали в Главном управлении МВД РФ по Ростовской области.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 12.03.18

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