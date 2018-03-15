В Хакасии мальчик погиб из-за самогонного аппарата отца

Житель Хакасии предстанет перед судом за смерть сына на пожаре, причиной которого стал аппарат для изготовления спиртного. Ребенок отравился угарным газом.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в частном доме в городе Черногорске. Подвыпивший 63-летний мужчина подключил газовый баллон к плите, поставил на нее бак от самогонного аппарата. К баку он присоединил шлаги для подачи и слива воды. Когда отец вышел из кухни, туда пробрался малолетний сын. Запнувшись о шланги, ребенок опрокинул плиту, возник пожар. Мальчик спрятался в ванной комнате, отец пытался забежать в помещение, но пламя распространилось быстро, в результате мужчина обжегся и выбежал на улицу, чтобы вызвать пожарную службу.

«Смерть мальчика наступила в тот же день в карете скорой медицинской помощи от острого отравления окисью углерода в результате воздействия углекислого газа при пожаре», – сообщает пресс-служба республиканского управление СКР.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 15.03.18

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