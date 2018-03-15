В Бурятии убийцу нашли по номеру телефона на пакете с головой жертвы

В Бурятии завершено расследование убийства. Преступника удалось вычислить по номеру телефона, написанного на пакете с головой жертвы, найденном в мусорном баке.

Человеческие останки прохожие обнаружили в конце декабря. Следователи внимательно изучили пакет, в котором находилась голова, и увидели номер мобильного телефона, записанный шариковой ручкой. Выяснилось, что он был зарегистрирован на 27-летнего мужчину, который проживал неподалеку.

В ходе следствия было установлено, что 13 декабря 2017 года житель Улан-Удэ повздорил с приятелем во время застолья. Хозяин квартиры убил собутыльника, а тело положил на балкон. Когда труп замерз, убийца разделил его ножовкой, а останки выносил на улицу и выбрасывал в мусорные баки. В квартире подозреваемого нашли недостающие фрагменты человеческого тела.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба местного управления СКР.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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