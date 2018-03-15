Весна идет, весне – дорогу! В Томске женщина разделась в банке и угрожала самоподжогом

В Томске в одном из отделений банка случилось незаурядное ЧП. Женщина пришла в отделение «Совкомбанка», разделась до гола и забралась на письменный стол, после чего стала угрожать, что подожжет себя. Она уверяла, что является врачом, а на вопросы, почему она оголилась, отвечала, что её раздел банк. Видео произошедшего появилось в телеграм-каналах, отмечает «Лайф».

На видео видно, как полностью обнаженная женщина стоит на столе, размахивает руками. Автор ролика непродолжительное время наблюдал за действиями неадекватной дамы, затем неспеша приблизился к ней и забрал лежавшие на столе ножницы, а потом набор с письменными принадлежностями, передав предметы сотрудницам банка. Сотрудники финансово-кредитного учреждения предположили, что женщине необходима помощь психиатров. В пресс-службе банка отметили, что по их данным, нарушительница общественного порядка состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 15.03.18

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