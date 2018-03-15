СКР разбирается в смерти матери с младенцем в больнице Новосибирска

Следователи в Новосибирске разбираются в гибели роженицы и младенца в одной из городских больниц.

По информации регионального управления Следственного комитета, 33-летняя женщина и ее новорожденный ребенок скончались 13 марта в родильном отделении одного из медучреждений Новосибирска.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства.

Издание НГС уточняет, что мать с младенцем умерли в клинической больнице №25. По его сведениям, сначала скончался новорожденный, а черед два дня от потери крови умерла его мать.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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