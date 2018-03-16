В красноярском детсаду воспитатель полгода истязала ребенка

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад № 7». Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ, женщину подозревают в систематическом избиении беспомощного ребенка (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ).

По предварительной версии следствия, с сентября 2017 года по февраль 2018 года учитель-дефектолог во время занятий систематически наносила побои 5-летнему воспитаннику, от чего последний испытал физические и психические страдания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений в отношении других воспитанников.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 16.03.18

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