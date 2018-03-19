Тюменец убил двух своих 6-летних дочерей и покончил с собой

В Тюменской области отец убил двух малолетних дочерей, после чего совершил суицид, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Трагедия произошла в поселке Боровский Тюменского района. Тела двух сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти и их 36-летнего отца были найдены в одном из домов по улице Трактовой. Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).

По версии следствия, мужчина расправился со своими дочерьми и совершил самоубийство.

В настоящее время сыщики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тюмень, служба информации РИА «Новый День»

Тюмень. Другие новости 19.03.18

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