Трагедия в Ульяновске: мать зарезала трех детей и совершила суицид

Страшная трагедия произошла в Ульяновске. Мать зарезала трех своих маленьких детей, после чего покончила с собой. Расследованием произошедшего уже занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту гибели несовершеннолетних проводит прокуратура.

По данным регионального управления СК РФ и надзорного ведомства, тела трех детей 10-ти, 6-ти и 5-ти лет с ножевыми ранениями были обнаружены ночью 19 марта в квартире одного из домов на улице Бебеля в Ленинском районе. Там же было найдено тело их 27-летней матери. Следователи предполагают, что женщина нанесла малолетним смертельные ранения, после чего совершила суицид.

В СКР отметили, что тела детей и их матери обнаружила их соседка, пришедшая в квартиру по просьбе бывшего мужа женщины и отца несовершеннолетних.

В настоящее время сыщики устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Резонансным преступлением также занялась прокуратура Ленинского района Ульяновска, говорится в сообщении прокуратуры региона. Надзорное ведомство проверяет работу должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным областной прокуратуры, жалоб на семью не поступало, семья считалась благополучной. Погибшая женщина недавно развелась с мужем, передает «Интерфакс». Также отмечается, что она не работала, так как младший ребенок был инвалидом.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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