Житель Красноярска зарезал девушку и сварил ее сердце

Кровавая драма произошла в Красноярске. 35-летний мужчина зарезал свою знакомую, а затем вырезал из ее груди сердце и сварил. Краевое управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Трагедия произошла накануне днем в квартире жилого дома по улице Энергетиков. По версии следствия, мужчина поссорился со своей приятельницей, в ходе конфликта он схватил нож и несколько раз ударил девушку. В результате она скончалась.

«После этого [мужчина] вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.

В три часа дня убийца вызвал скорую помощь, а затем ударил себя в грудь ножом. В настоящее время подозреваемый находится в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7». Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Местные СМИ сообщают, что в момент убийства мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, а жертва была его возлюбленной.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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