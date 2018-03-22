Подорвавших правоохранителей злоумышленников задержали в Саратовской области

В Саратовской области задержали подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Сотрудниками полиции и Росгвардии по Саратовской области проводились оперативно-розыскные мероприятия по одному из уголовных дел, в ходе которых была назначена встреча с лицами, обладающими необходимой информацией по делу. Вечером сотрудники правоохранительных органов прибыли в обусловленное место, расположенное примерно в 10 км от села Красный Яр Энгельского района Саратовской области. Однако, в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», – приводит «Интерфакс» слова представителя СКР.

По данному факту сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот взрывчатых веществ» (ч.3 ст.30, пп. «а», «ж», «з» ч.2 ст.105, ст. 222 прим. ч.2 УК РФ). Сотрудники следственного отдела по Энгельсу произвели осмотр места происшествия. Кроме того, силовикам удалось задержать подозреваемых. «В настоящее время проверяется их причастность на совершение иных преступлений на территории Саратовской области. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Саратов, Иван Гридин

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