В Ростовской области из-за неисправного котла погибла мать и маленькие дети

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух ее малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе СКР, тела были обнаружены 14 мая в одной из квартир Новочеркасска. Погибшими являются 29-летняя женщина и ее дети 2014 и 2016 годов рождения. У погибших имеются признаки отравления угарным газом.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.3 ст.109 УК РФ). Следователь осмотрел место происшествия, в ходе которого выявил нарушения эксплуатации газового нагревательного прибора. Назначены судебно-медицинские экспертизы, истребована документация по газовому снабжению и обслуживанию дома.

Обстоятельства причины гибели женщины и двух ее детей, а также лица причастные к совершению преступления будут установлены в ходе расследования уголовного дела.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.05.18

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