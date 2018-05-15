Во Владивостоке годовалый малыш попал в больницу с алкогольным отравлением

В больницу Владивостока поступил малолетний мальчик с диагнозом «алкогольная интоксикация». По словам матери ребенка, он случайно глотнул водки, когда взрослые праздновали день рождения.

Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, малыш залез на стол, где были бутылки со спиртным. Мать уложила ребенка спать, а когда не смогла его добудиться, вызвала скорую помощь. Медики выявили алкогольное отравление. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

С матерью малыша сотрудники ПДН провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении женщины составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Материалы по этому делу направлены в Следственный комитет. В краевом управлении СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый день»

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