Сибиряк три месяца истязал своего 3-летнего сына

В Красноярске задержали мужчину, который на протяжении трех месяцев регулярно избивал своего трехлетнего сына. Отец бил ребенка руками и ремнем от брюк. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Об истязании 30-летним сибиряком сына стало известно накануне после того, как на телефон «горячей линии» ведомства обратилась знакомая матери ребенка. Женщина по просьбе мамы мальчика рассказала об издевательствах отца над сыном, поскольку сама она боялась обращаться правоохранительные органы из-за постоянных угроз мужа.

Следователи и полицейские в срочном порядке направились в квартиру красноярца и задержали его. Как выяснили следователи, с 15 февраля по 10 мая текущего года подозреваемый неоднократно избивал сына. От побоев у ребенка остались множественные ушибы и ссадины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего).

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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