В Барнауле тонны воды из коммунального гейзера обрушились на женщину

В Барнауле вчера, 17 мая, произошла серьезная коммунальная авария, из-за которой пострадала женщина. ЧП случилось во время гидравлических испытаний. В ходе опрессовок прорвало трубу и вода под сильнейшим давлением вырвалась из-под земли, а потом с высоты обрушилась на женщину и припаркованные автомобили, сообщают местные СМИ.

Коммунальный гейзер

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Прорыв водопровода произошле напротив дома №49 по улице Балтийская. Тонны воды обрушили на ничего не подозревавшую женщину, которая шла вдоль дома и несла сумки. Она испугалась и вымокла до нитки, но травм не получила.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК завершают ремонт на аварийном участке трубопровода, после чего опрессовки возобновятся и будут продолжены до 23 мая, рассказали в Алтайском филиале СГК.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 18.05.18

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