Под Самарой мужчина швырнул гранату в охраняющих военный склад солдат

В Самарской области задержали мужчину, который кинул боевую гранату в военнослужащих, охранявших склад расформированной воинской части. Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Инцидент произошел в лесу в Борском районе, сообщает пресс-служба областного управления СКР. Мужчина несколько раз подходил к военным, возник конфликт, когда солдаты погнались за ним, он швырнул гранату Ф-1.

В результате один из военнослужащих получил легкие осколочные ранения, второй не пострадал.

В настоящее время виновник происшествия задержан. В ходе обысков возле его дома обнаружены еще несколько боевых гранат. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 21.05.18

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