В Башкирии женщина уснула в поле и погибла под колесами трактора

В Башкирии трактор раздавил женщину, которая уснула в поле среди подсолнухов. Тело погибшей обнаружили только через два дня после смерти.

Инцидент произошел 16 мая неподалеку от деревни Кинзебулатово Ишимбайского района республики. Нашли труп женщины 18 мая. Установлено, что погибшая была в нетрезвом состоянии. По всей видимости, она уснула, а тракторист в сумерках переехал ее и не заметил.

В настоящее время республиканское следственное управление СКР проводит доследственную проверку по факту гибели женщины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 22.05.18

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