«Класс придурков и дебилов!»: учительница обзывала детей во время урока

В Красноярске учительница четвертого класса школы №46 провела «воспитательную» беседу с баловавшимися школьниками, используя оскорбительные выражения. Педагог называла детей «придурками, дебилами и идиотами», сообщает телекомпания ТВК.

Один из четвероклассников снял все произошедшее на камеру мобильного телефона. «Бесстыжие, не дали чай попить! Посидеть не могут, поиграть спокойно… Иди сюда, жвачная корова!... Ты больной что-ли прибыл сюда? Этот – ненормальный, с другой школы… Придурка этого сюда отправили», – кричит на детей учительница.

Запись попала в общий чат родителей учеников. Отмечается, что по требованию взрослых в школе была проведена проверка, после которой педагога уволили.

В настоящее время с четвероклассниками занимается психолог.

Между тем, директор школы Дмитрий Черенев опроверг информацию об увольнении учительницы. По его словам, сейчас проводится административное расследование, по итогам которого «можно будет делать выводы». Он добавил, что с сегодняшнего дня педагог находится на больничном, передает телеканал «360».

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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