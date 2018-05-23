В Азербайджане арестовали российского хакера

В Азербайджане задержаны граждане России и Украины. Киберпреступники похитили миллионы со счетов иностранцев.

Арестовать злоумышленников удалось в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности АР (СГБ) совместно с Палатой надзора за финансовыми рынками.

Установлено, что россиянин Павел Лунин и украинец Андрий Серб переводили деньги со счетов иностранных граждан через формальные компании, затем средства перечислялись в банки стран СНГ, сообщили в пресс-службе СГБ.

В отношении киберпреступников возбуждено уголовное дело по статьям 177 (кража) и 272 (незаконная добыча компьютерной информации) УК АР. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Баку, Служба информация РИА «Новый День»

Баку. Другие новости 23.05.18

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