Жительница Башкирии скончалась после пластической операции

Жительница Уфы умерла через несколько дней после того, как ей провели пластическую операцию. Управление СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело.

В пресс-службе СКР сообщили, что хирургическое вмешательство проводилось еще в феврале в частной клинике. Женщину отпустили домой, где она через несколько дней почувствовала недомогание и вскоре скончалась.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Следователи не уточнили, на какой именно части тела проводилась операция. Однако местные СМИ сообщили, что женщина прибегла к самой популярной в мире коррекции – увеличению груди.

Уфа, Служба информация РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 23.05.18

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