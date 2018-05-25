В Пензе выпускник запустил в небо дохлого голубя

В соцсетях получило распространение видео последнего звонка в одной из школ в Пензе. Ролик примечателен тем, что выпускник пытался отправить в небо дохлого голубя. На видео запечатлено, как выпускники танцуют вальс, а несколько вчерашних школьников стоят по периметру площадки и поочередно отпускают в небо белых голубей. Но одна птаха камнем упала на асфальт между вальсирующими парами.

Заметно, что молодой человек вел себя беспокойно перед тем, как подкинуть птицу. По мнению ряда пользователей, он мог от волнения случайно придушить птицу. Другие считают, что птица могла погибнуть из-за стресса.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 25.05.18

Система сбоит: ЕР не справляется с наплывом граждан, желающих голосовать онлайн. / Не размяли зеленый горошек: гибель ребенка в детском саду обернулась «уголовкой». / Пренебрег проверкой «Зимней вишни»: задержан глава МЧС Кузбасса. В ведомстве выявлены хищения. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»