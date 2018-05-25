В Красноярске задержали малолетнего насильника

В Красноярске 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании двух девочек. Малолетнего преступника удалось задержать по горячим следам.

22 мая в полицию обратились родители 10-летней девочки и сообщили, что их ребенка изнасиловал подросток. Злоумышленник зашел за школьницей в подъезд, где и напал на нее. На следующий день аналогичное заявление поступило от другой семьи, насилию подверглась 9-летняя девочка.

По горячим следам был задержан 15-летний подросток, он допрошен, вину свою признал частично, сообщили в краевом управлении СКР. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Расследование продолжается.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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