В Челябинске горел цех ЧМК, тяжелые ожоги получил один человек

В одном из цехов Челябинского металлургического комбината сегодня ночью произошел пожар. По информации регионального главка МЧС, огонь вспыхнул в кислородно-компрессорном цехе №1: загорелся кабельный тоннель на площади 200 квадратных метров.

Сообщение о возгорание поступило на пульт пожарных в 23:28. Последствия пожара удалось ликвидировать в 03.28. В тушении были задействованы 41 человек и 12 единиц техники.

В результате пожара пострадала работница цеха. Она госпитализирована с серьезными ожогами.

Причины возгорания устанавливаются.

Челябинск, служба информации РИА «Новый День»

Челябинск. Другие новости 26.05.18

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