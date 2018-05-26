Под Троицком перевернулась легковушка. Есть жертвы

Автомобиль Kia Rio слетел с трассы и перевернулся в Увельском районе Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, ДТП случилось в субботу около 5.20 на 99 километре автодороги Челябинск – Троицк. Водитель 1975 года рождения по предварительным данным, не справился с управлением, машину занесло, в результате чего она съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибла женщина-пассажир 1964 года рождения. Еще три пассажира и водитель автомобиля с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Челябинск, служба информации РИА «Новый День»

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