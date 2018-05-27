Сжег венки в Вечном огне: челябинец ответит за вандализм на мемориале «Защитникам Отечества»

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении вандала, сжегшего венки и цветы на мемориале «Защитникам Отечества» в парке Победы в Металлургическом районе.

Инцидент произошел вечером 24 мая. Очевидцы сообщили, что мужчина забрался на постамент и начал сжигать в Вечном огне венки и гвоздики, возложенные к памятнику фронтовикам. Фотографии разгромленного мемориала появились в соцсетях. На снимках видны разбросанные гвоздики, часть из них обгорела, и обугленные искусственные венки. Прохожие задержали вандала и вызвали правоохранителей и пожарных. Прибывшие на место происшествия полицейские забрали злоумышленника в отделение. Им оказался 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным регионального управления МВД, полиция возбудила в отношении хулигана уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, служба информации РИА «Новый День»

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