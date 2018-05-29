Под Красноярском мужчина зарезал семью на глазах у 9-летней девочки

В Манском районе Красноярского края произошло тройное убийство. Мужчина напал с ножом на соседей, выжить удалось только 9-летней девочке.

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Новогеоргиевка, сообщает пресс-служба краевого управления СКР. 54-летний мужчина пришел в гости к престарелой соседке, с которой проживал взрослый сын. Вместе они пили алкоголь, затем к посиделкам присоединилась экс-супруга хозяина дома с маленькой дочкой.

Ночью гость схватил нож и нанес смертельные удары всем взрослым членам семьи, девочку мать прикрыла собой, и ей удалось спастись. Уточняется, что убийца также ранил себя, однако травма оказалась не опасной для жизни.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц) УК РФ. Подозреваемый задержан, ему оказана медицинская помощь.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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