Шторм оставил без света 170 тысяч нижегородцев и сорвал крышу с кремля

В Нижегородской области из-за штормового ветра без электроснабжения осталось около 170 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Порывы ветра достигали 28 м/с. «Всем ресурсоснабжающим организациям и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки», – заявил губернатор Глеб Никитин.

В ликвидации последствий задействовано 150 бригад ОАО «Нижновэнерго» и более 20 бригад независимых сетевых организаций. Кроме того, на помощь коллегам из других регионов выехали 26 бригад из соседних регионов. «По данным ГУ МЧС Нижегородской области, грозовой фронт уходит из Нижегородской области, однако в ночь на 31 мая еще возможны порывы северо-западного ветра до 25 метров в секунду», – предупредили в региональном правительстве.

По данным ряда местных СМИ, 30 мая сильный ветер сорвал кровли Нижегородского кремля на участке от Ивановской до Зачатской башни. Также отмечается, что упавшие деревянные балки завалили вход у нижних ворот. Кроме того, была повреждена крыша у Северной башни.

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 30.05.18

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