Два года насиловал соседских детей: на Алтае осужден 84-летний педофил

В Республике Алтай осужден 84-летний пенсионер, два года насиловавший соседских девочек. Суд приговорил педофила к 16 годам колонии строгого режима, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, престарелый житель села Чемал с мая по август 2016 года и с мая по июнь 2017 года неоднократно насиловал двух проживающих по соседству девочек 9 и 10 лет. Спустя какое-то время мать узнала о надругательствах над дочерьми и обратилась в полицию, после чего следователь СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Пенсионера арестовали.

Обвиняемый не признал свою вину, однако следствие доказало 8 фактов противоправных действий мужчины в отношении девочек. Суд признал его виновным и дал ему 16 лет «строгача», с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

Горно-Алтайск, служба информации РИА «Новый День»

Горно-Алтайск. Другие новости 31.05.18

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