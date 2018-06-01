Ми-8 получил серьезные повреждения во время жесткой посадки под Омском (ФОТО)

Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Омской области, сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, сообщение об аварийной посадке вертолета в селе Петровка Омского района поступило около 11:00 по местному времени. На борту находились 5 человек. Никто из них не пострадал, отметили в МЧС.

Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что Ми-8 принадлежит якутской авиакомпании «Полярные авиалинии». В результате аварийной посадки у винтокрылой машины сломались главные стойки шасси, отвалился хвостовой винт и пробит левый топливный бак, передает newsomsk.ru. Уточняется, что вертолет совершил жесткую посадку в 30 км от Омска на территории совхоза «Петровский».

Фото: newsomsk.ru

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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