Бурятские чиновники оплатили недоделанный ремонт рухнувшего впоследствии моста

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении чиновников Джидинского района. Их подозревают в неправомерной оплате части цены муниципального контракта по ремонту моста, который затем обрушился. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст.286 УК РФ).

23 августа 2017 года рухнул мост через реку Джида на подъезде к селу Зарубино, в результате чего местные жители оказались отрезаны от основных дорог. Добраться до райцентра они могли, лишь преодолев значительное расстояние по объездной грунтовой дороге, которая находилась в плачевном состоянии.

Следователи установили, что обрушение произошло вскоре после капитального ремонта моста. Комплексная инженерно-строительная экспертиза показала, что часть работ, предусмотренных муниципальным контрактом по капитальному ремонту моста, не выполнена, но полностью оплачена местной администрацией. Выяснилось, что чиновники администрации Джидинского района подписали акты выполненных работ на общую сумму более 6,2 млн рублей, которые перечислены на счета подрядчика.

При этом некоторые акты приемки работ оказались фиктивными, так как указанные в них ремонтные работы в действительности не были выполнены. В итоге, чиновники необоснованно перечислили подрядчику более 1,35 млн рублей.

Следствию предстоит установить конкретных виновных лиц, участвовавших в приемке работ и подписании соответствующих актов, форму их вины – умышленно совершено деяние или в результате ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей; а также выяснить имеется ли взаимосвязь между недоделанным ремонтом и обрушением конструкции моста.

Улан-Уда, Иван Гридин

Улан-Уда. Другие новости 01.06.18

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