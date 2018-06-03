В Кемеровской области в старом холодильнике нашли труп ребенка

В городе Белово (Кемеровская область) в выброшенном на улицу холодильнике нашли труп ребенка.

Оказалось, что это пропавшая 6 дней назад 7-олетняя девочка: 29 мая она ушла гулять и домой не вернулась. Сначала родные пытались найти ребенка самостоятельно, потом обратились в полицию. К поиску ребенка подключились сотрудники МЧС и волонтеры.

«3 июня 2018 года в результате совместных действий следователей Следственного комитета и сотрудников полиции тело ребенка обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице, – сообщили в СК СУРФ по Кемеровской области. – Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. В настоящее время проведена процедура опознания, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшей. По предварительной версии девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь. Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего. Проводятся следственные мероприятия».

Отметим, старые советские холодильники типа «ЗиЛ», действительно, нельзя открыть изнутри.

Кемерово, Игорь Юров

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