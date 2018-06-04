В Перми от страха погиб забредший в город лосёнок: животное убилось о железный забор, не дождавшись помощи

В Перми трагически погиб забредший в жилую зону лосёнок. Как сообщил зоозащитник Семен Филипповский, животное в течение 8 часов металось из стороны в сторону и билось о прутья металлического забора и в итоге пало. По его мнению, лосенок умер от страха, что оказался в чужой для себя среде. Прибывшие на место волонтеры не успели помочь напуганному животному.

Жуткий случай произошел накануне в Орджоникидзевском районе. Стая собак загнала сохатого на территорию одного из госучреждений города. Оказавшись за металлической оградой, лосёнок метался в разные стороны, бился о железные прутья. Местные жители звонили в полицию, спасателям, в службу егерей насчет лося, однако помощи так и не дождались. Только к вечеру горожане нашли телефон волонтерской станции скорой помощи и сообщили о лежащем на асфальте умирающем животном.

«Бедолага бился об металлический забор аж с 10 часов утра. Вокруг него бегали беспомощные спасатели, полиция и егеря из соответствующих природоохранных служб… В итоге нас попросили приехать и обездвижить его для дальнейшей транспортировки в лес… В итоге мы выехали со снотворным и оборудованием к месту ЧП....через 8 часов ((((( Но лось к нашему приезду умер», – написал зоозащитник в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница «ВКонтакте» Семена Филипповского

Филипповский пишет, что сердце лосёнка «убили косвенно страх и жажда», но «по большому счету – они явились всего лишь следствием несовершенства государственных служб»

Волонтер выразил возмущение тем, что в Перми отсутствует служба для быстрого реагирования на происшествия с животными. «В стране, пытающейся победить мировой терроризм – некому приехать и обездвижить бедного лося, погибающего от страха в городском квартале», – написал он.

«В ближайшее время будет «ребром» поставлен вопрос перед администрацией города. О том, до каких пор на улицах города будут ждать помощи дикие животные(( И почему на все ЧП с ними выезжают простые волонтеры станции скорой помощи для бездомных животных…», – добавил Филипповский

«Наш город и его администрация живут какой-то отдельной жизнью друг от друга. И наверное странно было вчера жителям города ждать помощи от власти, когда они пытались спасти бедного лосенка. У власти вчера был выходной», – резюмировал он.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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