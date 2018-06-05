В Казани полыхает торговый центр, персонал эвакуирован

В Казани загорелось здание торгового центра. К месту пожара прибыли сотрудники МЧС. Персонал эвакуировали.

Сообщение о задымлении в ТЦ «Порт», расположенном на Оренбургском тракте, поступило в пожарную службу около восьми утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан. В настоящее время к ликвидации огня привлечены 76 человек и 32 единиц техники. Пожару присвоена вторая категория сложности из пяти.

В Казани горит торговый центр

В Сети появились видео с места событий, снятое очевидцами. На кадрах видно как из-под крыши торгового центра валит черный дым. Люди выбегают из здания.

Местные СМИ пишут, что горит блок «А» на втором этаже. По предварительным данным, в торговом центре не сработала система дымоудаления.

К данному моменту информации о пострадавших не поступало. Известно, что весь персонал эвакуировали, а посетителей в ТЦ в такое раннее время еще не было.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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