Пермяк отправился на 3 года в колонию за истязание малолетнего сына

В Пермском крае вынесен приговор 52-летнему местному жителю, который истязал собственного малолетнего сына. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, суд признан его виновным в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (п.«г» ч.2 ст.117, ст.156 УК РФ).

Суд установил, что с декабря 2016 по декабрь 2017 года мужчина, злоупотреблявший алкоголем, ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию своего сына 2004 года рождения. Он не обеспечивал мальчика достаточным питанием, не следил за чистотой и порядком в доме.

Кроме того установлено, что он пренебрегал правилами пожарной безопасности, отапливая жилое помещение самодельным электрообогревателем. Он не заботился о здоровье и воспитании ребенка. Кроме того, под надуманным предлогом воспитания мужчина неоднократно избивал своего сына. Об этих избиениях ребенок боялся рассказать кому-либо, но потом признался классному руководителю.

Была организована проверка. Факты подтвердились. На время следствия ребенок, подвергавшийся насилию, был передан на воспитание в патронатную семью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 05.06.18

В Югре цены на топливо перевалили за 50 рублей. / «А он не будет ку-ку?» В Екатеринбурге определили правила назначения главы города и требования к кандидатам (ВИДЕО). / В Ульяновске тротуар выложили надгробными плитами с именами усопших. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»