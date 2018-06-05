Томские полицейские задержали пьяного водителя, перевозившего 30 детей

В Томске автоинспекторы остановили экскурсионный автобус, в котором ехали 30 детей. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, автобус Kia Granbird остановили на Московском тракте. При проверке документов инспекторы заметили у водителя признаки опьянении. Экспертиза это подтвердила.

Кроме того, полицейские установили, что во время движения цифровой тахограф, установленный в автобусе был отключен, а карта водителя не была вставлена в прибор.

В отношении пьяного водителя автоинспекторы составили протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 11.23 КоАП РФ (за нарушение установленных правил использования тахографа).

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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