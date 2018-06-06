Полицейским в Уфе дали по 7 лет колонии за выбивание показаний

В Уфе осуждены двое полицейских, избивших задержанного. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 7 годам лишения свободы, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 21 января 2016 года командир взвода и сотрудник патрульно-постовой службы УМВД РФ по Уфе задержали 27-летнего жителя столицы Башкирии по подозрению в незаконном хранении наркотиков и доставили в помещение городского полицейского главка, где избили его руками и ногами, добиваясь признательных показаний. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, отметили в СКР. Через несколько дней состояние потерпевшего ухудшилось, он был доставлен в больницу и экстренно прооперирован.

Полицейские не признали свою вину. Приговором суда им назначено по 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Оба правоохранителя были уволены со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции, отметили в республиканской прокуратуре.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 06.06.18

Дело полковника Хизриева: цена за кресло главы МВД Дагестана увеличилась до $6 млн. / В половине объектов с массовым пребыванием людей есть нарушения. МЧС «закручивает гайки». / По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» СКР проверит на коррупцию контролирующие органы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»