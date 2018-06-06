В Оренбурге врача обвинили в смерти 2-месячного пациента

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего анестезиолога-реаниматолога. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей, служебный подлог (ч.2 ст.109, ч.1 ст.292 УК РФ).

Следствие установило, что 6 июня 2017 года 2-месячный мальчик поступил в приемное отделение одного из медучреждений Оренбурга с диагнозом «паховая грыжа». Спустя непродолжительное время состояние ребенка ухудшилось, в связи с чем понадобилась экстренная операция по удалению грыжи. В ходе операции обвиняемая провела ребенку сердечно-легочную реанимацию.

Несмотря на это ребенок скончался. Причиной смерти мальчика явилась острая гипоксия, вызванная неверно выполненной медицинской манипуляцией, считают следователи. Установлено, что при правильном и своевременном проведении реанимационных мероприятий ребенка можно было спасти.

В ходе расследования уголовного дела был выявлен служебный подлог, совершенный обвиняемой. Она, полагает следствие, сфальсифицировала протокол анестезии умершего пациента. Обвиняемая свою вину не признала, однако дала показания по обстоятельствам произошедшего. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 06.06.18

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