Похитивший полотна Левитана серийный разбойник и бандит получил 13 лет «строгача»

В Нижегородской области вынесен приговор участнику банды, которая совершала грабежи и разбои, а также похитила картины художника Левитана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

51-летнего мужчину суд признал виновным в участии в банде, совершении грабежей и разбойных нападений, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и др. (ч.2 ст.209, п.п.«а, б» ч.3 ст.161, п.«а» ч.3 ст.161, п.п.«а, б, в» ч.4 ст.162, п.п.«а, б» ч.4 ст.162, ч.2 ст.325/1, ч.3 ст.30, п.«а, б» ч.3 ст.161, п.п.«а, б» ч.4 ст.162, п.«а» ч.4 ст.162, ст.317, ч.3 ст.222 УК РФ).

В суде доказано, что в 2014-2016 годах подсудимый в составе организованной вооруженной группы на территории Нижегородской области неоднократно совершал разбойные нападения на лиц, перевозящих крупные суммы наличных денег, а также грабежи из банков и коммерческих организаций. При совершении противоправных деяний участники банды использовали огнестрельное оружие. Всего следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 млн рублей.

Кроме того, в 2014 году на территории Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника подсудимый совместно с подельниками похитил 4 картины художника Левитана И.И., имеющих особую научную, культурную и художественную ценность. Общая стоимость похищенных полотен превысила 180 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела картины возвращены музею.

8 ноября 2016 года противоправная деятельность участников банды пресечена в Нижегородской области при совершении ими очередного разбойного нападения на граждан. Один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление, выстрелив в сотрудников ДПС из автоматического оружия. В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий все участники банды были задержаны.

В ходе расследования уголовного дела следователи изъяли 15 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов. Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Вместе с тем, уголовное дело в отношении еще 4-х участников банды, двое из которых граждане Белоруссии, рассматривается в суде.

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 08.06.18

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